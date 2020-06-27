Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 червня, Шахтар у 28 турі УПЛ приймав Зорю.
Актуально: Ференцварош викупив Зубкова у Шахтаря
Матч завершився внічию – 0:0.
Шахтар - Зоря 0:0
Попередження: Тете (58)
Шахтар: Андрій П'ятов, Сергій Болбат (Додо, 70), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сіпріано, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Манор Соломон (Віктор Коваленко, 58), Тете (Марлос, 59), Євген Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Жуніор Мораес, 63)
Зоря: Нікола Василь, Олександр Тимчик, Джоель Абу Ханна, Андрейс Циганікс (Дмитро Іванисеня, 65), Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Богдан Лєднєв (Максим Луньов, 74), Владислав Кабаєв (Михайло Перович, 90), Артем Громов
Раніше, Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ.