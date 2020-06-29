У Шахтарі підготували чіткий план розвитку нападника Данила Сікана.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру у Профутбол.

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"Сікан зіграв лише 117 хвилин. Ви не пошкодували, що він залишився в команді? У кожного гравця Шахтаря є свій спортивний план. На ігровий час Сікану вплинула пандемія. Через неї призупинили чемпіонат, і ми почали міняти свої плани. Думав, що він буде грати більше. Ми не залишили його в команді просто так, у нас є для нього чіткий план. Ми вирішили, що краще він буде тренуватися в Шахтарі, ніж грати незрозуміло де", - розповів Каштру.