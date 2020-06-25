Сікан: Чекаю на свій шанс у Шахтарі

Український нападник Шахтаря Данило Сікан чекає на ротацію від Луїша Каштру.

Про це розповів сам футболіст.

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"Готуємось до Зорі у відмінному настрої. Гадаю, Луїш Каштру в решті матчів здійснить ротацію складу і дозволить молодим гравцям виявити себе. Я чекаю свого шансу, віддаю всі сили на кожному тренуванні.

Попри те, що завдання з чемпіонства ми виконали, слід перемагати в поєдинках, що залишились", - розповів Сікан.