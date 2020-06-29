 Шахтар отримає подвійні преміальні за перемогу в кожному чемпіонському матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ
Вчора 21:21 4324 2
Гомес може замінити Шарана в Олександрії
Сьогодні 14:19 587 1
УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:44 205 1
Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:30 427
Фенербахче готує трансфер Родрігеса
Сьогодні 12:58 772
Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії
Сьогодні 12:27 365
Леоненко: Я хочу щоб Динамо тренував Скрипник
Сьогодні 11:13 561
Карпати цього тижня знімуться з УПЛ - ЗМІ
Сьогодні 10:43 1926
Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ
Вчора 21:24 337
Маріуполь вдома переміг СК Дніпро-1 у 28 турі УПЛ
Вчора 18:54 970
Блоги
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:31 499
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
Вчора 20:22 1029
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 19:39 1431
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 1027
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
Вчора 16:42 944
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
27.06.2020 11:47 9915 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
26.06.2020 19:50 4512
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:37 14872
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:06 1899
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх Андрій Твердохліб
26.06.2020 17:40 1538
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:40 Футбол Сабо: У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів 339
14:19 Футбол Гомес може замінити Шарана в Олександрії 587 1
14:00 Футбол Шаблій стане неофіційним спортдиректором Зорі 578
13:44 Футбол УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ 205 1
13:30 Футбол Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ 427
13:16 Футбол Гравцям Карпат повідомили, що матч з Маріуполем не відбудеться 844
12:58 Футбол Фенербахче готує трансфер Родрігеса 772
12:43 Футбол Вільярреал - Валенсія 2:0. Огляд матчу 754
12:31 Блог Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке 499
12:27 Теніс Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії 365
12:13 Футбол Грозний: У матчі з Шахтарем ми побачимо інше Динамо 1170
11:53 Футбол Шахтар отримає подвійні преміальні за перемогу в кожному чемпіонському матчі 1365
11:37 Футбол Каштру: Майбутнє Шахтаря залежить тільки від президента 1297
11:22 Футбол Експерт порівняв Вернидуба зі Скрипником 1479
11:20 Футбол Скандальний арбітр розсудить матч Минай – Інгулець 1322
11:13 Футбол Леоненко: Я хочу щоб Динамо тренував Скрипник 561
10:56 Футбол Еспаньйол - Реал 0:1. Огляд матчу 1032
10:43 Футбол Карпати цього тижня знімуться з УПЛ - ЗМІ 1926
10:32 Футбол Максимов: Могли програти матч з Олімпіком 1459
10:16 Теніс Ястремська: Готова грати за будь-яких обставин 1514
09:57 Футбол Удінезе - Аталанта 2:3. Огляд матчу 1368
09:46 Футбол Вербич: Так грати не можна 1930 1
09:29 Бокс Гірн назвав дату повернення Джошуа на ринг 1510
09:12 Футбол Метревелі: Для чемпіонства Зорі необхідно збільшувати бюджет 1587
08:58 Футбол Ворскла - Олімпік 0:0. Огляд матчу 1701

Шахтар отримає подвійні преміальні за перемогу в кожному чемпіонському матчі

Сьогодні 11:53 1365 0
Гравці Шахтаря отримали стимул від керівництва клубу
Шахтар отримає подвійні преміальні за перемогу в кожному чемпіонському матчі
#Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Шахтаря знайшло спосіб мотивувати гравців на решту матчів чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво донецького клубу вирішило мотивувати гравців на ігри, що залишилися в УПЛ, оскільки команда Луїша Каштру достроково виграла чемпіонат за 5 турів до його фінішу.

Актуально: Каштру: Майбутнє Шахтаря залежить тільки від президента

Перший матч в статусі чемпіона України Шахтар провів в суботу, зігравши внічию з Зорею, далі  гра з Динамо на НСК Олімпійський.

Золоті медалі національної першості "гірники" виграли 20 червня, здобувши вольову перемогу над Олександрією (3:2). Чемпіонство стало для Шахтаря 13-м в історії.

Коментарі ()