Шахтар отримає подвійні преміальні за перемогу в кожному чемпіонському матчі

Гравці Шахтаря отримали стимул від керівництва клубу

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Шахтаря знайшло спосіб мотивувати гравців на решту матчів чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво донецького клубу вирішило мотивувати гравців на ігри, що залишилися в УПЛ, оскільки команда Луїша Каштру достроково виграла чемпіонат за 5 турів до його фінішу.

Актуально: Каштру: Майбутнє Шахтаря залежить тільки від президента

Перший матч в статусі чемпіона України Шахтар провів в суботу, зігравши внічию з Зорею, далі гра з Динамо на НСК Олімпійський.

Золоті медалі національної першості "гірники" виграли 20 червня, здобувши вольову перемогу над Олександрією (3:2). Чемпіонство стало для Шахтаря 13-м в історії.