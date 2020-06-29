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Каштру: Майбутнє Шахтаря залежить тільки від президента

Сьогодні 11:37 1297 0
Луїш Каштру прокоментував майбутнє Шахтаря
Каштру: Майбутнє Шахтаря залежить тільки від президента
#Каштру, #Шахтар, #Ахметов

Джерело - Чемпіон.

Шахтар є власним проектом, який побудував президент Рінат Ахметов.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Мене не цікавить, що мене може хтось підписати. Думаю тільки про Шахтар. Коли закінчиться контракт, тоді і буду розглядати інші пропозиції. Я завжди був дуже спокійним. Але знаю, що завжди буду мати пропозицію.

Якщо піду з Шахтаря, у мене буде робота, а Шахтар залишиться таким же, як і був. Запам'ятайте: майбутнє Шахтаря не залежить від тренера. Воно залежить тільки від президента. Жоден тренер не може вплинути на цей клуб. У Шахтаря є власний проект, який побудував президент.

Жодному тренеру, який прийде, не потрібно буде створювати щось нове. Він уже буде жити всередині проекту", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.

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