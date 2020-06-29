Джерело - УАФ.
Рефері Микола Балакін призначений на матч 21 туру Першої ліги між Минаєм та Інгульцем.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Балакін був відсторонений Комітетом арбітрів на невизначений термін за помилки в матчі 26-го туру УПЛ Зоря - Динамо (1:3).
Однак 29 червня рефері розсудить центральний матч 21-го туру Першої ліги між Минаєм і Інгульцем.
Минай – Інгулець. Минай. 18.00
Арбітр — Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра — Куцев В.А. (Київ), Висоцький В.О. (Запоріжжя), четвертий арбітр — Запрутняк В.В. (Ужгород), спостерігач арбітражу — Валенко Е.А. (Львів).
Нагадаємо, Минай та Інгулець оголосили про примирення
Раніше Інгулець переміг Гірник-Спорт.