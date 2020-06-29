Став відомий арбітр матчу Минай - Інгулець

Джерело - УАФ.

Рефері Микола Балакін призначений на матч 21 туру Першої ліги між Минаєм та Інгульцем.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Балакін був відсторонений Комітетом арбітрів на невизначений термін за помилки в матчі 26-го туру УПЛ Зоря - Динамо (1:3).

Однак 29 червня рефері розсудить центральний матч 21-го туру Першої ліги між Минаєм і Інгульцем.

Минай – Інгулець. Минай. 18.00

Арбітр — Балакін М.О. (Київська обл.), асистенти арбітра — Куцев В.А. (Київ), Висоцький В.О. (Запоріжжя), четвертий арбітр — Запрутняк В.В. (Ужгород), спостерігач арбітражу — Валенко Е.А. (Львів).

Нагадаємо, Минай та Інгулець оголосили про примирення

Раніше Інгулець переміг Гірник-Спорт.