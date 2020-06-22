Комітет арбітрів УАФ відсторонив арбітра Балакіна за матч Зоря – Динамо

Рефері Микола Балакін відсторонений Комітетом арбітрів на невизначений термін за помилки в матчі 26-го туру УПЛ Зоря - Динамо (1:3).

Про це повідомляє телеведучий і директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Після матчу Зоря - Динамо ми говорили [з Лучі] про Балакіна, задавали питання в порожнечу. Стало відомо, що Балакін надовго вирушає у відпустку. Не знаю, може, це можна назвати багатомісячним карантином?

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вважає, що Балакін зробив масу грубих помилок в матчі Зоря - Динамо. Тому Балакін вирушає відпочивати. Він надовго відсторонений від суддівства", - сказав Денисов.