Вербич: Так грати не можна

Беньямін Вербич прокоментував поразку від Десни

Джерело - Чемпіон.

Десна була кращою за Динамо та повністю заслужила перемогу у грі.

Про це розповів хавбек киян Беньямін Вербич.

"Так програти на останній хвилині, кутовий... Просто немає слів, я дуже злий. Наступна гра з Шахтарем. Знаємо, на якому рівні вони грають, буде важка гра, але нам потрібні очки. Будемо намагатися, щоб показати кращу гру, ніж сьогодні. Нам треба подивитися, поговорити, заспокоїтися. Знайти помилки, тому що так грати не можна. Сьогодні Десна була кращою, і вони заслужили три очки.

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Ми забили перший м'яч, а потім сіли трохи назад, і з першого моменту Десна забила. А потім два голи з кутових. Такі помилки в професіональному футболі не можна робити. Якщо хочемо вийти в плей-оф Ліги чемпіонів і грати в єврокубках, то так не можна просто робити. Тренер нам нічого не сказав після гри", – підсумував Вербич.

Раніше, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.