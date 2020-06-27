Ібрагімович пропустить матч проти Роми

Форвард Мілана Златан Ібрагімович пропустить найближчий поєдинок Мілана у Серії А проти Роми.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

Швед не встиг повністю відновитися після травми литкового м'яза, хоча вже провів тренування в загальній групі Мілана.

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"Златан відмінно попрацював над своїм відновленням. Вчора він тренувався в загальній групі, але поки що він не готовий. Його участь у матчі з Ромою виключена - його не буде навіть на лавці запасних", - відзначив Піолі.