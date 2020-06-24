Майбутній тренер Мілана назвав трансферні цілі клубу

Рангнік вже окреслив свої плани

Джерело - Еспресо.

Німецький тренер Ральф Рангнік, який цього літа очолить Мілан, назвав футболістів, яких він хоче підписати в італійський клуб.

Про це повідомляє офіційний сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Рангнік хоче, щоб россонері купили захисника німецького Лейпцига Дайота Упамекано, форварда італійської Роми Патріка Шика, а також півзахисника бременського Вердера Мілота Рашицу.

За Упамекано Мілану доведеться заплатити близько 45 млн євро, за Шика - 20, а за Рашицу - 28 млн євро, проте якщо Вердер вилетить у другий німецький дивізіон, то сума трансферу складе 16 млн євро.

Раніше, Мілан розгромив Лечче.