Капелло: Мілану не можна втрачати Ібрагімовича

Легендарний наставник Мілана дав пораду

Джерело - Tuttosport.

Мілану потрібно утримати в команді 38-річного Златана Ібрагімовича.

Про це заявив колишній наставник команди Фабіо Капелло.

"Я говорив уже кілька разів, зараз Мілану не можна втрачати Златана. Вони повинні утримати його. Зараз Ібрагімович - координаційний центр команди", - сказав Капелло.

Контракт шведського форварда закінчується 30-го червня. Златан прибув в Мілан в січні, підписавши піврічну угоду. Всього встиг провести десять матчів, в яких забив чотири рази.

Відзначимо, що Капелло перетинався з Ібрагімовичем в Турині. Разом вони пропрацювали два сезони.

Раніше, майбутній тренер Мілана назвав трансферні цілі клубу.