Анчелотті: Клопп створив ідеальну машину

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті вказав на досягнення Юргена Клоппа у Ліверпулі.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

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"У мене чудові стосунки з Клоппом. Ми вже зустрічалися минулого тижня, коли все було майже вирішено, і я привітав його заздалегідь.

Клопп - творець успіху цього Ліверпуля, не тільки в АПЛ - він багато чого досяг за 5 років з моменту приходу в клуб. Він був терплячий і зумів побудувати ідеальну машину", - сказав Анчелотті.