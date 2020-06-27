Анчелотті: Клопп створив ідеальну машину

Джерело - sports.ru.
Головний тренер Евертона Карло Анчелотті вказав на досягнення Юргена Клоппа у Ліверпулі.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії
"У мене чудові стосунки з Клоппом. Ми вже зустрічалися минулого тижня, коли все було майже вирішено, і я привітав його заздалегідь.
Клопп - творець успіху цього Ліверпуля, не тільки в АПЛ - він багато чого досяг за 5 років з моменту приходу в клуб. Він був терплячий і зумів побудувати ідеальну машину", - сказав Анчелотті.
Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.