Томас Мюллєр став найкращим за кількістю гольових передач

Півзахисник Баварії Томас Мюллєр встановив рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю результативних передач.

Про це повідомляє Opta.

У матчі 34 туру Бундесліги проти Вольфсбурга Мюллєр віддав гольовий пас на Кінгслі Комана, який став 21 результативною передачею для 30-річного німця в поточному сезоні Бундесліги.

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Даний показник є найкращим в історії елітного дивізіону Німеччини. Ще жоден футболіст не зумів віддати стільки асистів протягом одного чемпіонату.