Гоффенгайм знищив Боруссію Д, перемоги Вердера та Лейпцига. Результати 34 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 червня, були зіграні матчі 34 туру Бундесліги.
Айнтрахт Франкфурт – Падерборн 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 9 Роде, 2:0 – 33 Сілва, 3:0 – 52 Дост, 3:1 – 55 Дрегер, 3:2 – 75 Міхель
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 28 Вернер, 1:1 – 72 Варгас, 1:2 – 82 Вернер
Баєр Леверкузен – Майнц 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 2 Волланд
Боруссія Д. – Гоффенгайм 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 8 Крамарич, 0:2 – 30 Крамарич, 0:3 – 48 Крамарич, 0:4 – 50 Крамарич
Боруссія М. - Герта Берлін 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 7 Гоффман, 2:0 – 78 Емболо, 2:1 -90+1 Ібішевіч
Вердер Бремен – Кельн 6:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 22 Осако, 2:0 – 27 Рашіца, 3:0 – 29 Фуллькруг, 4:0 – 55 Классен, 5:0 – 58 Осако, 5:1 – 62 Дрекслер, 6:1 – 68 Сарджент
Вольфсбург - Баварія Мюнхен 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 4 Коман, 0:2 – 37 Кюізанс, 0:3 – 72 Левандовскі, 0:4 – 79 Мюллер
Уніон Берлін – Дюссельдорф 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 26 Уджа, 2:0 – 54 Гентнер, 3:0 – 90 Абдуллахі
Фрайбург – Шальке 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 20 Вальшмідт, 2:0 – 38 Шмід, 3:0 – 46 Гелер, 4:0 – 57 Вальшмідт