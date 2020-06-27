Ребров: Ференцварош може пишатися сезоном

Ференцварош у поточному сезоні досяг усіх поставлених цілей.

Про це розповів головний тренер клубу Сергій Ребров.

"Це був довгий і важкий, але успішний сезон. Ми захистили титул і непогано боролися в груповому етапі Ліги Європи. Команда досягла всіх цілей і може пишатися сезоном.