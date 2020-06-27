 Ребров: Ференцварош може пишатися сезоном | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:42 2845
Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 156
Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 597
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Сьогодні 14:43 968 1
Аліпов - головний тренер жіночої збірної України
Сьогодні 13:24 410
Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ
Вчора 20:25 50111 11
Названо дати і час початку матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 20:10 1643
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Вчора 19:50 3454
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх
Вчора 17:40 1384
УАФ перенесла фінал Кубка України у Харків
Вчора 16:26 4911
Блоги
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:43 965 1
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол
Відео дня. Президент Зеленський показав як грає в футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:56 1230
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:19 430
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:47 5218 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 3450
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
Вчора 18:37 6683
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
Вчора 18:06 1698
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх Андрій Твердохліб
Вчора 17:40 1384
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 838
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав Андрій Твердохліб
Вчора 07:35 4907
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії Андрій Твердохліб
25.06.2020 20:27 2431
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
25.06.2020 12:01 5650
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
25.06.2020 08:54 1249
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
25.06.2020 07:34 9931
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився Valeriy Ruchka
24.06.2020 18:01 920
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:56 Футбол Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги 233
19:42 Пряма трансляція Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 2845
19:41 Футбол Колос – Олександрія 2:1. Відео голів 322
19:27 Легка атлетика Логвиненко виграла унікальний легкоатлетичний баттл 302
19:04 Футбол Соломон і Фернандо у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею 487
18:54 Футбол Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ 156
18:52 Футбол Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ 597
18:39 Футбол Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні 580
18:25 Футбол Гоффенгайм знищив Боруссію Д, перемоги Вердера та Лейпцига. Результати 34 туру Бундесліги 626
18:09 Бокс Суперник Постола назвав дату бою з українцем 855
17:51 Футбол Максимов готовий довірити Ісенку серію пенальті у фіналі Кубка України 747
17:33 Футбол Еспаньйол звільнив головного тренера 782
17:15 Футбол Тренер Інтернасьйоналя зацікавлений у підписанні Тайсона 881
17:00 Пряма трансляція Карпати - ФК Львів: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 2251
16:56 Футбол Атлетік розібрався з Мальоркою у 32 турі Ла-Ліги 676
16:45 Футбол Ребров: Ференцварош може пишатися сезоном 999
16:31 Футбол Вулвергемптон обіграв Астон Віллу у 32 турі АПЛ 840
16:12 Футбол Голкіпер Карпат: Дербі - це завжди цікаво 1108
15:47 Бокс Гвоздик: Я вніс своє ім'я малими літерами в історію боксу 1506
15:26 Бокс Лопес: Спершу поб'ю Ломаченка, а потім всіх інших 1659
15:13 Бокс Гвоздик - про повернення в бокс: Ніколи не говори ніколи 1406
14:51 Автоспорт Хорнер: Албон ще має набратися досвіду для Формули-1 1407
14:43 Блог Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки 968 1
14:31 Боротьба Беленюк: Спорт не можна повністю відокремити від політики 1391
14:16 Футбол Атлетіко має намір піти на збільшення зарплати для Міліка 1278

Ребров: Ференцварош може пишатися сезоном

Сьогодні 16:45 999 0
Сергій Ребров прокоментував сезон 2019/20
Ребров: Ференцварош може пишатися сезоном
#Ференцварош, #Ребров

Джерело - sport.ua.

Ференцварош у поточному сезоні досяг усіх поставлених цілей.

Про це розповів головний тренер клубу Сергій Ребров.

"Це був довгий і важкий, але успішний сезон. Ми захистили титул і непогано боролися в груповому етапі Ліги Європи. Команда досягла всіх цілей і може пишатися сезоном.

Актуально: Ференцварош планує гравцем Шахтаря замінити Зубкова

Дуже радий, що останній матч пройде вдома, де ми зможемо з подвійною мотивацією попрощатися з цим чемпіонатом", - відзначив Ребров.

Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.

Коментарі ()