Ребров: Ференцварош може пишатися сезоном

Джерело - sport.ua.
Ференцварош у поточному сезоні досяг усіх поставлених цілей.
Про це розповів головний тренер клубу Сергій Ребров.
"Це був довгий і важкий, але успішний сезон. Ми захистили титул і непогано боролися в груповому етапі Ліги Європи. Команда досягла всіх цілей і може пишатися сезоном.
Актуально: Ференцварош планує гравцем Шахтаря замінити Зубкова
Дуже радий, що останній матч пройде вдома, де ми зможемо з подвійною мотивацією попрощатися з цим чемпіонатом", - відзначив Ребров.
Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.