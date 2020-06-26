Владислав Вакула може змінити клуб

Нападник Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар'єру у Ференцвароші.

Про це повідомляє football24.ua.

Ференцварош бачить у Вакулі заміну Олександру Зубкову, якщо не вдасться домовитись із Шахтарем про повноцінний трансфер або сам Олександр захоче продовжити кар'єру в іншій команді.

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У нинішньому сезоні Вакула ще не зіграв жодного офіційного матчу за Шахтар. Першу половину кампанії 21-річний футболіст провів у Маріуполі, де в 15 матчах забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.