 Ференцварош планує гравцем Шахтаря замінити Зубкова | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
УАФ перенесла фінал Кубка України у Харків
Сьогодні 16:26 2140
У головного тренера Волині виявили коронавірус
Сьогодні 14:12 1083
МОЗ рекомендувало перенести фінал Кубка України зі Львова
Сьогодні 12:30 548
Ліверпуль став найтитулованішим клубом Англії
Сьогодні 11:57 1615
Ліверпуль став 8 клубом, який виграв АПЛ
Сьогодні 10:40 1805
Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії
Сьогодні 09:39 772
Відомий актор підтримав Усика і Ломаченка: У нас улюблена забава - травити найкращих
Сьогодні 08:08 1888 1
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Сьогодні 07:35 1651
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Вчора 22:10 2376
Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги
Вчора 21:01 1484
Блоги
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:36 390
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:35 1640
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії Андрій Твердохліб
Вчора 20:27 1059
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
Вчора 12:01 4256
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
Вчора 08:54 1212
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:13 Футбол Ковалець – тренер туру у Першій лізі 38
16:58 Теніс Визначилась дата матчу Кубку Федерації Японія - Україна 238
16:45 Біатлон Дальмаєр стала експертом IBU з розвитку біатлону 328
16:36 Блог Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство 396
16:26 Футбол УАФ перенесла фінал Кубка України у Харків 2140
16:13 Футбол Талановита італійська футболістка загинула в ДТП 450
15:57 Бокс Руїс: Я хочу заткнути рот Вайту та отримати реванш з Джошуа 751
15:45 Футбол Фаворов: Сподіваюся ми знайдемо слабкі місця Динамо 724
15:28 Біатлон Відрубай собі пальці: Український біатлоніст образив чиновника за вирубку лісів 706
15:16 Футбол Ван Дейк: У цьому сезоні Ліверпуль підняв планку на новий рівень 811
14:59 Футбол Бетіс - Еспаньйол 1:0. Огляд матчу 768
14:48 Бокс Ф’юрі: Усик стане проблемою для Вайлдера 1141
14:26 Футбол Ференцварош планує гравцем Шахтаря замінити Зубкова 1279
14:20 Футбол Топ-матчі вікенду: фініш Бундесліги та “срібні” розбірки в УПЛ 1141
14:12 Футбол У головного тренера Волині виявили коронавірус 1083
13:59 Футбол Захисник Інтера отримав 3-матчеву дискваліфікацію 1234
13:42 Футбол Ейбар – Валенсія 1:0. Огляд матчу 1138
13:30 Футбол ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу 1282
13:16 Футбол Маліновський у збірній туру Серії А 1435
12:59 Футбол Кривенцов може стати новим головним тренером Маріуполя 1648
12:44 Футбол Клопп: Цей титул Ліверпуля для Далгліш та Джеррарда, вони його очікували 30 років 418
12:30 Футбол МОЗ рекомендувало перенести фінал Кубка України зі Львова 548
12:16 Бокс Шатернікова: Об'єднавчий бій Далакяна відбудеться до кінця року 1580
11:57 Футбол Ліверпуль став найтитулованішим клубом Англії 1615
11:44 Футбол Гравець Волині: Не бачу сенсу грати цей чемпіонат Першої ліги 1824

Ференцварош планує гравцем Шахтаря замінити Зубкова

Сьогодні 14:26 1279 0
Владислав Вакула може змінити клуб
Ференцварош планує гравцем Шахтаря замінити Зубкова
#Вакула, #Зубков, #Ференцварош

Джерело - football24.ua.

Нападник Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар'єру у Ференцвароші.

Про це повідомляє football24.ua.

Ференцварош бачить у Вакулі заміну Олександру Зубкову, якщо не вдасться домовитись із Шахтарем про повноцінний трансфер або сам Олександр захоче продовжити кар'єру в іншій команді.

Актуально: Фенербахче готує трансфер Зубкова

У нинішньому сезоні Вакула ще не зіграв жодного офіційного матчу за Шахтар. Першу половину кампанії 21-річний футболіст провів у Маріуполі, де в 15 матчах забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.

Коментарі ()