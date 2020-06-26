Фаулер: Клоппа тепер можна називати богом

Гравці Ліверпуля під керівництвом Юргена Клоппа отримали впевненість у собі.

Про це розповів ексгравець Ліверпуля Роббі Фаулер.

"Юргена тепер можна називати богом, чи не так? Я б дозволив йому це.

Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії

З ним футболісти отримали впевненість у собі. Вони виходять на кожен матч, знаючи те, що їх неможливо обіграти.

Якщо чесно, я відчуваю себе чудово. Знаю, що ми вже давним-давно не граємо за Ліверпуль, але бути тут і бачити те, що я бачив, - це неймовірно. Це дійсно так", - сказав Фаулер.