Фаулер: Клоппа тепер можна називати богом

Джерело - sports.ru.
Гравці Ліверпуля під керівництвом Юргена Клоппа отримали впевненість у собі.
Про це розповів ексгравець Ліверпуля Роббі Фаулер.
"Юргена тепер можна називати богом, чи не так? Я б дозволив йому це.
Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії
З ним футболісти отримали впевненість у собі. Вони виходять на кожен матч, знаючи те, що їх неможливо обіграти.
Якщо чесно, я відчуваю себе чудово. Знаю, що ми вже давним-давно не граємо за Ліверпуль, але бути тут і бачити те, що я бачив, - це неймовірно. Це дійсно так", - сказав Фаулер.
Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.