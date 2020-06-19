Джерело - sport.ua.
Український вінгер Ференцвароша Олександр Зубков, контракт якого належить Шахтарю, наступний сезон може провести в Туреччині.
Про це повідомляє Turkiye Gazetesi
Керівництво Фенербахче вже вийшло на керівництво Шахтаря з пропозицією по оренді Зубкова на наступний сезон.
Ференцварош орендував Зубкова влітку минулого року на один сезон, проте в угорського клубу, очевидно, немає опції на викуп контракту українця.
У поточному сезоні українець зіграв у 40 офіційних матчах, в яких він забив 10 голів і віддав 12 результативних передач.
Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.