У головного тренера Волині виявили коронавірус

Андрій тлумак прокоментував тести на коронавірус

Головний тренер Волині Андрій Тлумак підтвердив, що у нього діагностовано коронавірус.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус.

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Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні", - сказав Тлумак.

41-річний тренер і його асистент Андрій Сапуга були відсутні на матчі 20-го туру першої ліги проти Чорноморця.

Нагадаємо, Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги.