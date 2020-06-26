Гравець Волині: Не бачу сенсу грати цей чемпіонат Першої ліги

Гравці Волині перед грою із Чорноморцем були заклопотані здачею тестів, а не підготовкою до матчу.

Про це розповів захисник луцького клубу Сергій Сімінін.

"Я не виправдовуюсь, але не бачу сенсу грати цей чемпіонат. Ми три дні добиралися до Одеси. Головний і старший тренери не приїхали. Ми здавали тести, потім два рази перездавали. Зараз треба знову зупинятися в Києві для тестів. Або тут залишатися.

Як так можна? Потрібно здати всі тести, а потім їхати. У нас не матч був, а ми думали, як тести здати. Зараз знову думаємо: чи в Одесі їх здати, або в Київ їхати, або залишитися в Луцьку.

Чорноморець" заслужено виграв, вітаю команду", - сказав Сімінін.