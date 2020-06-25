 Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги

Сьогодні 21:01 622 0
Волинь втратила важливі очки у чемпіонаті Першої ліги
Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги
#Перша ліга, #Волинь, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 червня, Чорноморець у 20 турі Першої ліги приймав Волинь.

Господарі поля змогли здобути переконливу перемогу у матчі з рахунком 5:2..

Відзначимо, що Волинь догравала матчі у меншості, на початку другого тайму другу жовту картку отримав захисник Іван Цюпа

Чемпіонат України – Перша ліга
20 тур, 25 червня

Чорноморець – Волинь 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 18 Волошович, 1:1 - 44 Авагімян, 2:1 – 48 Клименко (пен), 3:1 – 74 Янаков, 4:1 - 85 Клименко, 5:1 - 86 Яловенко, 5:2 - 89 Климець

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