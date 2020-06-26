Ліверпуль став найтитулованішим клубом Англії

Ліверпуль вийшов на чисте перше місце серед клубів країни по числу здобутих трофеїв

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль виграв 43 трофей в історії клубу і вийшли на чисте перше місце в Англії, обійшовши Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль став чемпіоном країни в 19-й раз. Окрім цього "червоні" завоювали 7 Кубків Англії, 8 Кубків ліги і 9 трофеїв в єврокубках.

Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії

На рахунку Манчестер Юнайтед 42 трофея (20 чемпіонських титулів АПЛ, 12 Кубків Англії, 5 Кубків ліги і 5 перемог в єврокубках).

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.