Ліверпуль став 8 клубом, який виграв АПЛ

Перший титул АПЛ дл Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії після поразки Манчестер Сіті в матчі з Челсі.

Перемога в англійській першості стала для Ліверпуля першою за час виступів в АПЛ, утвореної в 1992 році.

Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії

Таким чином, команда Юргена Клоппа приєдналася до інших семи клубів, які раніше перемагали в Прем'єр-лізі. З моменту заснування турніру чемпіонами ставали Манчестер Юнайтед (13 разів), Челсі (5), Манчестер Сіті (4), Арсенал (3), Блекберн (1) і Лестер (1).

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.