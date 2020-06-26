Ліверпуль став 8 клубом, який виграв АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії після поразки Манчестер Сіті в матчі з Челсі.
Перемога в англійській першості стала для Ліверпуля першою за час виступів в АПЛ, утвореної в 1992 році.
Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії
Таким чином, команда Юргена Клоппа приєдналася до інших семи клубів, які раніше перемагали в Прем'єр-лізі. З моменту заснування турніру чемпіонами ставали Манчестер Юнайтед (13 разів), Челсі (5), Манчестер Сіті (4), Арсенал (3), Блекберн (1) і Лестер (1).
Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.