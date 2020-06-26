Клопп виграв 9 трофей у кар’єрі

Юрген Клопп виборов черговий трофей

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Юрген Клопп виграв з Ліверпулем чемпіонство АПЛ.

Для 53-річного фахівця це став 9 трофей у своїй тренерській кар'єрі.

Важливо:Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії

Ліверпуль з моменту призначення німця виграв чотири різних турнірів - Лігу чемпіонів-2018/19, Суперкубок УЄФА-2019, чемпіонат світу серед клубів-2019 і Прем'єр-лігу-2019/20.

Раніше, Клопп з дортмундською Боруссією двічі ставав чемпіоном Бундесліги (2011, 2012), один раз - володарем Кубка Німеччини (2012) та двічі - переможцем Суперкубка Німеччини (2013, 2014).

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю