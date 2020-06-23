Двоє лідерів Зорі відмовили Шахтарю

Гравці Зорі Богдан Михайліченко та Євген Чеберко відмовилися переходити в Шахтар під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Шахтар цікавився Михайліченком ще до того, як були підписані папери з клаусулами, але Богдан відмовився вести переговори, тому що він не хотів переходити в команду, яка є історичним суперником свого рідного клуба (київського Динамо - прим).

Шахтар також цікавився Чеберком. Але він на той момент вже повністю бачив себе в Європі", - сказав Співаковський.