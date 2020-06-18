Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва

Клуб незадоволений рішеннями УАФ

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря не згодна з дискваліфікацією Ловро Цвека на три матчі за грубі дії проти гравця Динамо Сергія Сидорчука.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше КДК УАФ дискваліфікував Цвека на три матчі.

У клубі згодні, що Цвек зіграв грубо, проте відзначають складні погодні умови і стан газону, а також те, що футболіст в телефонній розмові вибачився перед Сидорчуком.

Що стосується Богдана Лєднєва, якого дискваліфікували на 1 матч за умисне отримання жовтої картки з метою пропустити зустріч з Динамо, яку гравець і так би пропускав за умовами оренди, то Зоря вимагає повторного засідання комітету і "прийняття справедливого рішення".

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.