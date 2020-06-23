Зубков відреагував на інтерес Фенербахче

Олександр Зубков прокоментував інтерес турецького клубу

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков, який наразі виступає за угорський Ференцварош на правах оренди, Олександр Зубков нічого не знає про перехід у Фенербахче.

Про це розповів сам футболіст.

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"Турецьким ЗМІ вже нема про що писати крім цього. Їм потрібні якісь сенсації. Політика в Туреччині така: вони запрошують суперфутболіста до деяких ТОП-клубів, таким чином піднімають чемпіонат. Ви вже стали чемпіоном в Україні та Угорщині. Де ще хочете отримати золоті медалі? Подивимось, подивимось...", - відзначив Зубков.

Нагадаємо, Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини.