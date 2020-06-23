Франков: Не розумію, в чому претензії до Бойка?

Другий тайм матчу Динамо - Колос став скандальним не через роботу арбітра, а через те, що деякі любителі футболу стали рахувати кількість пенальті.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Другий тайм матчу Динамо - Колос став скандальним не через роботу арбітра, а через те, що деякі любителі футболу стали рахувати кількість пенальті.

Я переглянув всі епізоди з пенальті, яких було всього п'ять (один після перегляду скасували). Так ось, на мій погляд, всі чотири призначені пенальті - були. Зрозуміло, ні у кого не викликають сумнівів пенальті, призначені у ворота Динамо.

Що стосується 11-метрових у ворота Колоса. Отже, перший пенальті, за який Петров отримав другу жовту картку і залишив поле. На повторі досить добре видно, що Петров смикає Вербича за футболку, і Вербич валиться. Порушення було. У даній ситуації був очевидний вплив, який змінив долю гольового епізоду.

Другий пенальті Бойко взагалі скасував. Так, він довго слухав свого колегу, потім бігав дивився. Але претензії є?

І, нарешті, вирішальний пенальті, з якого був забитий переможний гол. Бойко повернувся до перегляду епізоду. Повтор чітко показує, як Єфремов смикає де Пену за футболку. Хлопці, вибачте, так можна вже грати?

При цьому, Бойко призначив два пенальті у ворота Динамо. Де ж тут упередженість? Пошукайте в матчі моменти, коли такого ж роду контакт був у штрафному майданчику Динамо, і це було залишено арбітром без уваги.

Одним словом, я не розумію, в чому претензії до Бойка? Так, мені теж не подобається, коли занадто довго дивляться відео. Але, конкретно, поясніть мені, в чому проблема. Я вже мовчу, що за рахунку 1:1 в Антюха був, по суті, буліт, і Бущан витягнув. Ось хто витягнув? Не суддя витягнув Динамо, а Бущан!

Повторюся, все чотири пенальті були. Гра Динамо - зовсім інша тема. Вона не має відношення до суддівства", - сказав Франков.