Михайличенко: Динамо було важко впізнати

Олексій Михайличенко прокоментував гру з Колосом

Гравці Динамо у матчі проти Колоса допустили масу помилок та могли програти гру.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Ми не будемо розбирати зараз дії арбітра. Є VAR. Я хочу зупинитися на своїй команді, яку було важко впізнати. Може бути, багато емоцій і сил забрали матчі з Зорею і в Кубку України, і ми не відновилися до кінця. Велике навантаження випало на пару захисників Попов - Шабанов, і це видно.

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Але вся команда зіграла не так, як могла. Маса помилок, можна було і програти, і внічию зіграти. Радий, що добилися результату, але гра...Її ми будемо розбирати. Звичайно, я незадоволений. Як можна бути задоволеним? Ми могли і програти, і тільки зусиллям волі домоглися результату", - відзначив Михайличенко.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.