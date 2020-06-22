 Костишин: Бойко на чорне каже біле. Скільки він може помилятися? | Футбол | Champion.com.ua
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Костишин: Бойко на чорне каже біле. Скільки він може помилятися?

Вчора 22:52 672 0
Руслан Костишин прокоментував матч з Динамо
Костишин: Бойко на чорне каже біле. Скільки він може помилятися?
#Бойко, #Динамо, #Колос, #Костишин

Джерело - footballhub.com.ua.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не розуміє вчинків головного арбітра матчу з Динамо Сергія Бойка.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Емоції не можуть влягтися. Якщо ви дивилися ці моменти з матчу (пенальті), то це КАТАСТРОФА. Як можна один епізод дивитися 10 хвилин, а інший приймати рішення за секунду? Всі сміються. Футболістам Динамо прикро, що вони виграли так. Їм прикро, бо вони могли б дотиснути нас по грі, але вони виграли так. Вони не винні, що ставлять такі пенальті.

Як можна дивитися картинку, де пенальті немає, і ставити пенальті? Це він в окулярах затемнених дивився? Бойко, Арановський… Це катастрофа. А президенти платять за це! Навіщо нашому президенту за це платити, за цей ВАР?

Нам запропонували перенести гру з неділі на понеділок і сказали, що буде VAR. Ми залюбки погодилися. Якби ми знали, що таке от станеться, то ніколи б не погодилися. Як можна таке з відеопереглядами творити?

Актуально: Динамо - Колос 2:1. Відео голів

Розумієте, чомусь в Англії ВАР не асоціюється зі словом скандал. Якщо потягнув за футболку, то потягнув. Не може футболіст, який перший на м’ячі, тягнути футболіста, який позаду. У першому моменті (епізод, коли Бойоко призначив пенальті, а потім через тривалі консультації і особистий перегляд його скасував) великий молодець Вербич. Респект йому за фейр-плей. Словенець підійшов до арбітра і сказав, що пенальті не було. Його Бойко відігнав, але Вербич ще раз підійшов і сказав, що не було пенальті, а той не захотів його слухати. Тому динамівцю респект, а Бойко – це катастрофа.

Це мафія. Вони там вшістьох окупували ВАР і один одного міняють. ВАР не шкодить українському футболу, а шкодять люди, які приймають рішення. Відео не шкодить, а людина шкодить. Він на чорне каже біле. Він дивиться відео і приймає своє рішення, коли всі бачать, що немає пенальті, а він ставить. Справа у людині. Скільки може Бойко помилятися? Мені хочеться такі епітети знайти… Він помиляється, помиляється, помиляється, але все одно судить. Може у нього якісь відносини з Лучано Луччі… Я не знаю", - відзначив Костишин.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.

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