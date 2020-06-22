Головний тренер Колоса Руслан Костишин не розуміє вчинків головного арбітра матчу з Динамо Сергія Бойка.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Емоції не можуть влягтися. Якщо ви дивилися ці моменти з матчу (пенальті), то це КАТАСТРОФА. Як можна один епізод дивитися 10 хвилин, а інший приймати рішення за секунду? Всі сміються. Футболістам Динамо прикро, що вони виграли так. Їм прикро, бо вони могли б дотиснути нас по грі, але вони виграли так. Вони не винні, що ставлять такі пенальті.

Як можна дивитися картинку, де пенальті немає, і ставити пенальті? Це він в окулярах затемнених дивився? Бойко, Арановський… Це катастрофа. А президенти платять за це! Навіщо нашому президенту за це платити, за цей ВАР?

Нам запропонували перенести гру з неділі на понеділок і сказали, що буде VAR. Ми залюбки погодилися. Якби ми знали, що таке от станеться, то ніколи б не погодилися. Як можна таке з відеопереглядами творити?