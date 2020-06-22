Юрій Дмитрулін прокоментував матч Динамо проти Колоса

Динамо після карантинної паузи демонструє чудову фізичну форму та прогресує з кожним днем.

Про це розповів екозахисник киян та тренером у ДЮФШ Юрій Дмитрулін.

"Я не очікував, що після паузи в чемпіонаті, що сталася в зв'язку з карантином, Динамо буде так добре виглядати в фізичному плані. Окрім того, команда додає з кожним днем. Тому я не думаю, що в кубковому матчі з Минаєм у киян могли бути якісь проблеми, тим паче ця команда взагалі не грала та майже не тренувалася після виходу з карантину. Динамо в тій грі витратило рівно стільки сил, скільки було потрібно для виходу у фінал.

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Такої ж розважливої ​​гри від киян можна очікувати і в зустрічі з Колосом? Зрозуміло, що у Динамо сильніший підбір футболістів, вища футбольна майстерність. Інша справа, що такі команди, як Колос, славляться своїм колективом, можуть зібратися на окрему гру, проявити агресію, бійцівські якості та "вистрілити". Однак усе одно не думаю, що у Колоса вийде створити проблеми для Динамо. Команда Руслана Костишина вже і так стрибнула вище голови у своєму дебютному сезоні в УПЛ, потрапивши до першої шістки. Динамо потрібна чергова перемога, мій прогноз - рахунок 2:0 на користь киян", - розповів Дмитрулін.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ.