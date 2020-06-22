Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє з Колосом у заключній грі 27 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у понеділок, 22 червня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Динамо Київ - Колос Ковалівка наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

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Кияни продовжують боротьбу за 2 місце в чемпіоні, маючи після 26 матчів 52 очки. Напередодні луганська Зоря виграла свій поєдинок у Десни (1:2) та наздогнала Динамо в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ. Проте, у підопічних Михайличенка гра в запасі. У минулому турі Динамо переграло в гостях Зорю (1:3), а Колос поступився Шахтарю (0:1).

Нагадаємо, донецький Шахтар у 27 турі вирвав перемогу в Олександрії і дострокового здобув чемпіонський титул. Вчертверте поспіль і втринадцяте в історії.