 Шевчук: Призначення Михайличенка - це шлях у нікуди | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно
Вчора 14:31 1542
У гравця Балкан діагностували коронавірус
Сьогодні 10:57 212
Красюк: Усик не планує йти на пенсію
Сьогодні 10:41 798
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 09:31 323
Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом
Сьогодні 08:55 990
Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають
Сьогодні 08:24 634
Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ
Вчора 21:27 2959
Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів
Вчора 20:09 1904
Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим
Вчора 18:40 2627
Разван Луческу: Мій батько мало заробляв
Вчора 17:25 2810 1
Блоги
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 799
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 10:58 1425 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
Вчора 09:52 2823
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1270 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2325
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 1864
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
20.06.2020 15:02 7168 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:39 1714 1
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:19 3232
Когда онлайн казино не умеет стоять на месте
Когда онлайн казино не умеет стоять на месте Дима Копий
19.06.2020 17:04 574
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Рябоконь: Це один з наших найгірших матчів 68
12:41 Футбол Валенсія - Осасуна 2:0. Огляд матчу 235
12:31 Футбол 5 головних інтриг Серії А 245
12:25 Футбол Оновлено календар усіх турнірів УЄФА за участю збірних та клубів 590
12:19 Блог 10 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 296
12:10 Футбол Леоненко: Суркіс не довіряє Михайличенку 404
11:51 Футбол Реал Сосьєдад - Реал 1:2. Огляд матчу 405
11:33 Футбол Шевчук: Призначення Михайличенка - це шлях у нікуди 543
11:15 Хокей Конгрес ІІХФ продовжить повноваження Фазеля до вересня 2021 року 506
11:12 Блог Team Empire победила на Vulkan Fight Series 234
10:57 Футбол У гравця Балкан діагностували коронавірус 212
10:41 Бокс Красюк: Усик не планує йти на пенсію 798
10:25 Футбол Інтер - Сампдорія 2:1. Огляд матчу 583
10:10 Теніс Колишня третя ракетка світу заразився коронавірусом 880
09:55 Футбол Ребров: Не схиляв Харатіна до збірних України або Угорщини 890
09:40 Футбол Аталанта - Сассуоло 4:1. Огляд матчу 1097
09:31 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 323
09:25 Футбол Циганик: Суддівський корпус УПЛ - тераріум, в якому всі один одного ненавидять 787
09:21 Блог 34 роки тому Марадона забив гол "рукою Бога" 559
09:11 Футбол Астон Вілла - Челсі 1:2. Огляд матчу 971
08:55 Бокс Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом 990
08:40 Футбол Евертон - Ліверпуль 0:0. Огляд матчу 763
08:24 Футбол Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають 634
08:08 Футбол Денисов: Говорили, що у Динамо стабільність, а вийшло навпаки 3245 3
07:16 Футбол Інтер переграв Сампдорію у 25 турі Серії А 1419

Шевчук: Призначення Михайличенка - це шлях у нікуди

Сьогодні 11:33 543 0
Експерт висловив думку про роботу Михайличенка
Шевчук: Призначення Михайличенка - це шлях у нікуди
#Михайличенко, #Шевчук

Джерело - Великий футбол.

Колишній футболіст Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук не вірить в успіх головного тренера Динамо Олексія Михайличенка.

Про це заявив сам ексгравець гірників.

"З молодими гравцями потрібно працювати, потрібно знайти до них підхід. Президент Динамо не потребує підказок він теж хоче побачити класну гру у виконанні цих талановитих хлопців. Коли призначили Михайличенка, я відразу сказав, що дуже поважаю Олексія Михайличенка. Я з ним працював, грав у збірній, але я не вірю, що він зможе показати хороший результат і розвивати Динамо далі.

Якщо Михайличенко зробить результат, то я готовий вибачитися. Але мені здається, що не зробить. Це шлях у нікуди. З цими хлопцями повинен працювати інший фахівець. Зоря показує хороший футбол з орендованими у Динамо футболістами. Вони розкрилися по-іншому, хоча не були основними в Динамо", - сказав Шевчук.

Раніше, Миколенко входить у сферу інтересів Наполі.

Коментарі ()