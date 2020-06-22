Шевчук: Призначення Михайличенка - це шлях у нікуди

Колишній футболіст Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук не вірить в успіх головного тренера Динамо Олексія Михайличенка.

Про це заявив сам ексгравець гірників.

"З молодими гравцями потрібно працювати, потрібно знайти до них підхід. Президент Динамо не потребує підказок він теж хоче побачити класну гру у виконанні цих талановитих хлопців. Коли призначили Михайличенка, я відразу сказав, що дуже поважаю Олексія Михайличенка. Я з ним працював, грав у збірній, але я не вірю, що він зможе показати хороший результат і розвивати Динамо далі.

Якщо Михайличенко зробить результат, то я готовий вибачитися. Але мені здається, що не зробить. Це шлях у нікуди. З цими хлопцями повинен працювати інший фахівець. Зоря показує хороший футбол з орендованими у Динамо футболістами. Вони розкрилися по-іншому, хоча не були основними в Динамо", - сказав Шевчук.