Миколенко входить у сферу інтересів Наполі

Захисник Динамо Віталій Миколенко входить в шорт-лист Наполі.

Про це повідомляє Area Napoli.

"Партенопейці" бажають знайти заміну для Фаузі Гуляма, якому так і не вдалося повернутися до колишнього рівня після низки травм. Новий крайній оборонець буде підписаний в разі продажу алжирця або Ельсеіда Хюсая.

Бюджет "Наполі" – 10 мільйонів євро. Вони шукають гравця на перспективу, бажаючи зберегти за Маріу Руєм місце в старті.

Серед кандидатів, крім Миколенка, називають Костаса Цімікаса з Олімпіакоса, Михаїла Карбовника (Легія) і Томаша Тавареша (Бенфіка). З більш дорогих варіантів називають Емерсона (Челсі) і Сеадва Колашинаца (Арсенал).

Пріоритетний варіант для Наполі - Цімікас, але клуб не готовий викладати за нього запитувані 20 млн євро, головний альтернативний кандидат – Карбовник.