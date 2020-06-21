 Десна - Зоря 1:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Зоря 1:2. Огляд матчу

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Швидкий гол гостей вплинув на хід гри
Десна - Зоря 1:2. Огляд матчу
#Зоря, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ чернігівська Десна вдома програла луганській Зорі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
27 тур, 21 червня

Десна - Зоря 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Кочергін, 0:2 - 55 Михайліченко, 1:2 - 90+8 Фаворов (пен)

Десна: Євген Паст, Владислав Огіря, Леван Арвеладзе (Пилип Будківський 69), Олександр Філіппов (Дмитро Хльобас 77), Владислав Калітвінцев (Андрій Тотовицький 46), Єгор Картушов (Орест Кузик 85), Андрій Гітченко, Андрій Мостовий (Йоонас Тамм 46), Юхим Конопля, Максим Імереков, Денис Фаворов

Зоря: Заурі Махарадзе (Нікола Васіл 78), Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Михайліченко, Віталій Вернидуб, Олександр Тимчик, Дмитро Іванісеня (Максим Луньов 27), Владислав Кабаєв (Михайло Перовіч 89), Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко

Попередження: Андрій Мостовий 11, Максим Імереков 43, Андрій Гітченко 53, Леван Арвеладзе 66, Дмитро Хльобас 86, Йоонас Тамм 90+1 - Віталій Вернидуб 24, Євген Чеберко 32, Максим Луньов 89, Артем Громов 90+3, Євген Чеберко 90+8.

Вилучений: Євген Чеберко 90+8 (друга жовта)

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.

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