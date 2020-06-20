Ребров подав у суд за недостовірні чутки

Раніше головного тренера Ференцвароша сватали в Фенербахче

Джерело - FutbolArena.

Від імені українського наставника Сергія Реброва подали до суду на турецьку пресу за недостовірні чутки про можливий перехід наставника в турецький Фенербахче.

Про це розповів юрист угорського Ференцвароша Емін Озкурт.

"Під керівництвом Сергія Реброва Ференцварош виграв два чемпіонати з моменту його приходу в команду. Він звернувся до нас, оскільки деякі новини про тренера в пресі не відображали правду. Ми передали до суду наш запит на спростування інформації", - сказав Озкурт.

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"У Ференцвароша і тренера Сергія Реброва укладений контракт до червня 2023 року. В цьому відношенні між сторонами немає ніяких проблем, і новини, опубліковані у турецькій пресі, не відображають правду. Ми подали позов про захист репутації клієнта та почали пов'язаний з ним судовий процес", - підсумував юрист.

Раніше повідомлялося, що Ребров зацікавлений у переході Шведа в Ференцварош.