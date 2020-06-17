Ребров спростував переговори з Фенербахче

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не збирається очолювати Фенербахче.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чутки з Туреччини можуть йти про кого завгодно. Торік, наприклад, ходило багато чуток про українських тренерів і футболістів. Для Туреччини це абсолютно нормально.

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Якщо футболіст або тренер десь трішки засвітився, то дивно, що його не купують в одну з команд Туреччини.

Так, це чутки. Ніяких офіційних розмов з Фенербахче у мене немає", - заявив Ребров