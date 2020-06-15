Ребров зацікавлений у переході Шведа в Ференцварош

Даний трансфер може бути можливий за певної умови

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче бачити в команді вінгера Селтіка Мар'яна Шведа.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Даний трансфер може бути можливий за умови, що український тренер залишиться в угорському клубі. Раніше його пов'язували з Динамо і Фенербахче.

Крім того, за Шведу є конкретні пропозиції з вищих дивізіонів Бельгії та Німеччини.

Бельгійський варіант вважається найбільш вірогідним, але питання переходу не вирішуватиме прямо зараз, тому що ще не у всіх перерахованих країнах завершилися чемпіонати.

Сам футболіст давно знаходиться під Львовом і тренується індивідуально, але варіанти з України не розглядає.