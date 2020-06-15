 Ребров зацікавлений у переході Шведа в Ференцварош | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров зацікавлений у переході Шведа в Ференцварош

Сьогодні 18:55 729 0
Даний трансфер може бути можливий за певної умови
Ребров зацікавлений у переході Шведа в Ференцварош
#Швед, #Ребров

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче бачити в команді вінгера Селтіка Мар'яна Шведа.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Даний трансфер може бути можливий за умови, що український тренер залишиться в угорському клубі. Раніше його пов'язували з Динамо і Фенербахче.

Крім того, за Шведу є конкретні пропозиції з вищих дивізіонів Бельгії та Німеччини.

Бельгійський варіант вважається найбільш вірогідним, але питання переходу не вирішуватиме прямо зараз, тому що ще не у всіх перерахованих країнах завершилися чемпіонати.

Сам футболіст давно знаходиться під Львовом і тренується індивідуально, але варіанти з України не розглядає.

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