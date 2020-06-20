Головний тренер збірної України Андрій Шевченко навчився багатьом речам у тренера Тоттенгема Жозе Моурінью.

Про це Шевченко розповів порталу The Athletic.

"Багато чому навчився у Моурінью. Дуже цікаво було, як він тренував команду. Жозе завжди знаходив щось з нічого. Це його менталітет. Ти повинен завжди вірити. Ти можеш повернути хід гри в останню секунду", - сказав Шевченко.