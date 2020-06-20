Джерело - xsport.ua.
Захисник Фламенго Пабло Марі, який виступає за Арсенал на правах оренди може стати повноцінним гравцем "канонірів".
Про це повідомляє Sky Sports.
З січня бразилець відіграв лише три матчі за лондонців, але й цього вистачило, щоб переконати тренерський штаб в доцільності викупу.
Марі обійдеться Арсеналу в 14 мільйонів фунтів. Про трансфер оголосять до кінця червня.
Нещодавно Марі вибув до кінця сезону через травму.
Нагадаємо, Палкін назвав причину зриву трансферу Матвієнка у Арсенал.