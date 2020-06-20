Марі обійдеться Арсеналу в 14 мільйонів фунтів

Захисник Фламенго Пабло Марі, який виступає за Арсенал на правах оренди може стати повноцінним гравцем "канонірів".

Про це повідомляє Sky Sports.

З січня бразилець відіграв лише три матчі за лондонців, але й цього вистачило, щоб переконати тренерський штаб в доцільності викупу.

Марі обійдеться Арсеналу в 14 мільйонів фунтів. Про трансфер оголосять до кінця червня.

Нещодавно Марі вибув до кінця сезону через травму.

Нагадаємо, Палкін назвав причину зриву трансферу Матвієнка у Арсенал.