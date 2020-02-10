Палкін назвав причину зриву трансферу Матвієнка у Арсенал

Сергій Палкін прокоментував потенційний трансфер Миколи Матвієнка

Шахтар не отримав від Арсанала серйозну пропозицію щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Щодо ситуації з Матвієнко, ми ключових футболістів в оренди не віддаємо. Якщо була б серйозна пропозиція, ми б сіли за стіл переговорів і домовлялися б. Але поки її немає, говорити нема про що.

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Я з ним не говорив з цього питання. Думаю, якщо Арсенал проявляє інтерес, це такий солідний клуб, тому, швидше за все, він хотів би перейти туди", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар не отримував пропозицій від Арсенала по трансферу Матвієнка.