Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму

Марі може знадобиться операція

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсеналу Пабло Марі вибув до кінця сезону через серйозну травму гомілковостопного суглоба.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Іспанець травмувався на 24-й хвилині матчу з Манчестер Сіті (0:3). Швидше за все, йому знадобиться операція.

Arsenal have lost Pablo Mari for rest of season with serious ankle ligament/tendon injury suffered in defeat at Man City, may need surgery. Granit Xhaka also picked up an ankle problem but may return before campaign ends. Rob Holding in contention for Brighton @TheAthleticUK #AFC — David Ornstein (@David_Ornstein) June 18, 2020

Арсенал орендував Марі у Фламенго взимку, угода розрахована до кінця сезону 2019/20. З того часу Пабло зіграв в трьох матчах за Канонірів. У січні лондонці віддали перевагу іспанцю, хоча також серйозно цікавилися захисником Шахтаря збірної України Миколою Матвієнком.

У матчі з Манчестер Сіті пошкодився і півзахисник Граніт Джака. У швейцарця проблеми з щиколоткою, але він повинен відновитися до кінця сезону, але в найближчому матчі не зіграє. Пропустить гру з Брайтоном і Давид Луїс, що вийшов вчора на заміну замість Марі і отримав у другому таймі червону картку.