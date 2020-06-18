 Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму | Футбол | Champion.com.ua
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Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму

Вчора 23:55 672 0
Марі може знадобиться операція
Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму
#Марі, #Арсенал

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсеналу Пабло Марі вибув до кінця сезону через серйозну травму гомілковостопного суглоба.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Іспанець травмувався на 24-й хвилині матчу з Манчестер Сіті (0:3). Швидше за все, йому знадобиться операція.

Арсенал орендував Марі у Фламенго взимку, угода розрахована до кінця сезону 2019/20. З того часу Пабло зіграв в трьох матчах за Канонірів. У січні лондонці віддали перевагу іспанцю, хоча також серйозно цікавилися захисником Шахтаря збірної України Миколою Матвієнком.

У матчі з Манчестер Сіті пошкодився і півзахисник Граніт Джака. У швейцарця проблеми з щиколоткою, але він повинен відновитися до кінця сезону, але в найближчому матчі не зіграє. Пропустить гру з Брайтоном і Давид Луїс, що вийшов вчора на заміну замість Марі і отримав у другому таймі червону картку.

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