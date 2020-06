Захисник Арсеналу вибув до кінця сезону через травму

Захисник Арсеналу Пабло Марі вибув до кінця сезону через серйозну травму гомілковостопного суглоба.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Іспанець травмувався на 24-й хвилині матчу з Манчестер Сіті (0:3). Швидше за все, йому знадобиться операція.

Arsenal have lost Pablo Mari for rest of season with serious ankle ligament/tendon injury suffered in defeat at Man City, may need surgery. Granit Xhaka also picked up an ankle problem but may return before campaign ends. Rob Holding in contention for Brighton @TheAthleticUK #AFC