Галатасарай зацікавився нападником Динамо

Жерсон Родрігес може залишитися у Туреччині

Галатасарай звернув увагу на форварда Анкарагюджю Жерсона Родрігеса, що виступає в Туреччині на правах оренди з Динамо.

Про це повідомляє Fotomac

Нападник підходить під концепцію покупки футболістів з невисокою вартістю, яку збирається дотримуватися Галатасарай найближчим часом.

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Очікується, що незабаром представники турецького клубу вийдуть на контакт з Динамо, щоб обговорити перехід 25-річного люксембуржця.

Раніше повідомлялося, що Наполі веде переговори з агентами Циганкова.