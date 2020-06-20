Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини

Джерело - Чемпіон.

Жерсон Родрігес, який належить київському Динамо, відзначився голом у 28 турі чемпіонатіу Туреччини за Анкарагюджю.

Футболіст провів на полі увесь матч проти лідера першості Башакшехіра, реалізувавши пенальті на на 12 хвилині. Слід додати, що на 61-й хвилині люксембуржець отримав жовту картку.

Зазначимо, що команда Родрігеса програла з рахунком 1:2. Анкарагюджю посідає 17 сходинку після 28 матчів, набравши 24 очки.

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