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Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини

Сьогодні 12:19 Андрій Твердохліб 798 0
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини

Джерело - Чемпіон.

Жерсон Родрігес, який належить київському Динамо, відзначився голом у 28 турі чемпіонатіу Туреччини за Анкарагюджю.

Футболіст провів на полі увесь матч проти лідера першості Башакшехіра, реалізувавши пенальті на на 12 хвилині. Слід додати, що на 61-й хвилині люксембуржець отримав жовту картку.

Зазначимо, що команда Родрігеса програла з рахунком 1:2. Анкарагюджю посідає 17 сходинку після 28 матчів, набравши 24 очки. 

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