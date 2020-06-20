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Гірник-Спорт може отримати трансферний бан

Сьогодні 13:15 497 0
УАФ може заборонити клубу реєструвати нових гравців
Гірник-Спорт може отримати трансферний бан
#Гірник-Спорт, #УАФ, #Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Гірник-Спорт може отримати заборону на реєстрацію нових гравців через борги перед своїм колишнім футболістом Олексієм Пінчуком.

Про це розповів юрист Юрій Юрченко у Facebook.

Команда з Горішніх Плавнів має виплатити своєму колишньому гравцеві майже 75 тис гривень через розірвання контракту в односторонньому порядку.

Важливо: КДК УАФ дав тиждень Гірник-Спорту на виплату заборгованості Пінчуку

У лютому контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дав тиждень команді Гірник-Спорт на вирішення всіх питань з футболістом Олексієм Пінчуком щодо погашення заборгованості.

Нещодавно Апеляційний комітет УАФ відхилив апеляційну скаргу клубу на рішення КДК.

У зв'язку із цим Пінчук звернувся до УАФ, щоб заборони Гірнику-Спорту реєструвати нових гравців, до погашення заборгованості.

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