УАФ може заборонити клубу реєструвати нових гравців

Джерело - Чемпіон.

Гірник-Спорт може отримати заборону на реєстрацію нових гравців через борги перед своїм колишнім футболістом Олексієм Пінчуком.

Про це розповів юрист Юрій Юрченко у Facebook.

Команда з Горішніх Плавнів має виплатити своєму колишньому гравцеві майже 75 тис гривень через розірвання контракту в односторонньому порядку.

Важливо: КДК УАФ дав тиждень Гірник-Спорту на виплату заборгованості Пінчуку

У лютому контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дав тиждень команді Гірник-Спорт на вирішення всіх питань з футболістом Олексієм Пінчуком щодо погашення заборгованості.

Нещодавно Апеляційний комітет УАФ відхилив апеляційну скаргу клубу на рішення КДК.

У зв'язку із цим Пінчук звернувся до УАФ, щоб заборони Гірнику-Спорту реєструвати нових гравців, до погашення заборгованості.