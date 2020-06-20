Джерело - Чемпіон.
Гірник-Спорт може отримати заборону на реєстрацію нових гравців через борги перед своїм колишнім футболістом Олексієм Пінчуком.
Про це розповів юрист Юрій Юрченко у Facebook.
Команда з Горішніх Плавнів має виплатити своєму колишньому гравцеві майже 75 тис гривень через розірвання контракту в односторонньому порядку.
Важливо: КДК УАФ дав тиждень Гірник-Спорту на виплату заборгованості Пінчуку
У лютому контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дав тиждень команді Гірник-Спорт на вирішення всіх питань з футболістом Олексієм Пінчуком щодо погашення заборгованості.
Нещодавно Апеляційний комітет УАФ відхилив апеляційну скаргу клубу на рішення КДК.
У зв'язку із цим Пінчук звернувся до УАФ, щоб заборони Гірнику-Спорту реєструвати нових гравців, до погашення заборгованості.