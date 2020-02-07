Джерело - Чемпіон.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дав тиждень команді Гірник-Спорт на вирішення всіх питань з футболістом Олексієм Пінчуком щодо погашення заборгованості.

Команда з Горішніх Плавнів має виплатити своєму колишньому гравцеві майже 75 тис гривень через розірвання контракту в односторонньому порядку до п'ятниці 14 лютого, включно.

У разі невиконання рішення КДК Гірник-Спорт отримає трансферний бан.

Нагадаємо, що Палата вирішення спорів УАФ зобов'язала клуб Першої ліги розрахуватися з футболістом ще 27 листопада 2019 року!

Раніше адвокат Пінчука Юрій Юрченко заявив, що крім трансферного бану, Гірник-Спорт під загрозою неотримання атестату на сезон 2020/21.