Команді Першої ліги загрожує трансферний бан

Команда з Горішніх Плавнів не зможе заявляти нових гравців поки не розрахується з футболістом

Джерело - Полтавщина Спорт.

30 січня сплив термін до якого Гірник-Спорт мав виплатити компенсацію своєму колишньому футболісту Олексію Пінчуку. Актуально: Гірник-Спорт під загрозою неотримання атестату на сезон 2020/21

Нагадаємо, що клуб підписав з гравцем контракт з грубим порушенням, а потім, після того як контракт хотіли розірвати в односторонньому порядку, Олексій звернувся до юристів і виграв тяганину у Палаті вирішення спорів УАФ. Палата зобов’язала Гірник-Спорт виплатити Пінчук 75 483, 84 грн.

Клуб мав виконати рішення Палати до 30 січня. У разі невиконання на гірників чекають серйозні санкції. Зокрема — трансферний бан.

Президент Гірника-Спорт Петро Каплун одразу заявив, що не збирається виконувати рішення Палати вирішення спорів. Клуб дійсно нічого не виплатив, і тепер на Гірник-Спорт чекає заборона на реєстрацію нових футболістів. Юрист Юрій Юрченко, який представляє інтереси Олексія Пінчука, надав відповідну заяву.