Лєднєв міг опинитися у Шахтарі

Хавбек у свій час обрав Динамо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який зараз виступає на правах оренди за Зорю, свого часу міг опинитися в академії Шахтаря.

Про це сам футболіст.

"У Шахтар я міг піти перед тим, як повернувся в Динамо, після Дніпра. Для мене стояв вибір між Динамо і Шахтарем, і я вибрав Динамо. Чому? Я і в дитинстві грав у Києві, Ліга чемпіонів... Було дуже багато факторів на користь Динамо", - заявив Лєднєв.

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.