 Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:09 647
Маріуполь завдяки дублю Фоміна переграв Львів у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 1
Ворскла - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:07 285
Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 17:11 419
Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів
Сьогодні 16:25 238
Фенербахче готує трансфер Зубкова
Сьогодні 11:17 1041
Яремчук повністю відновився від травми
Сьогодні 10:57 1000
Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним
Сьогодні 10:47 1545
Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення
Сьогодні 09:41 2178 1
Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію
Сьогодні 08:27 1688
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:53 Футбол Маріуполь завдяки дублю Фоміна переграв Львів у 27 турі УПЛ 1
18:39 Бокс Редкач веде переговори про поєдинок з Портером 200
18:25 Футбол Клопп: Боявся, що сезон АПЛ просто анулюють 273
18:09 Бокс Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес 647
18:07 Пряма трансляція Ворскла - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 285
17:55 Футбол Кополовець: Алієв і Мілевський були сильнішими, ніж нинішні гравці Динамо 341
17:41 Баскетбол Зірку НБА звинуватили в расизмі 421
17:25 Футбол Безус має замінити лідера Гента 581
17:11 Пряма трансляція Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 419
17:10 Бокс Турман: Поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу 552
17:04 Блог Когда онлайн казино не умеет стоять на месте 183
16:55 Футбол Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні 605
16:40 Бокс Президент WBC: Ф'юрі потрібно виграти два бої, щоб вийти на Джошуа 713
16:25 Гандбол Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів 238
16:10 Футбол Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо 758
15:47 Бокс Ф'юрі назвав ТОП-5 найкращих боксерів в історії 1807
15:25 Футбол Моурінью планує підсилити дві-три позиції 869
15:10 Хокей Визначилися суперники українців у Континентальному кубку IIHF 1131
14:56 Футбол У Польщі уболівальники зможуть відвідувати футбольні матчі 967
14:43 Теніс Завацька виграла турнір у Франції 1027
14:30 Футбол Каргбо: Щасливий отримати шанс зіграти за Динамо 1081
14:16 Футбол Лєднєв: У Динамо сказали, що я п’ятий у списку, хоча там 3 гравці були 339
13:58 Баскетбол Медведенко: Михайлюка хочуть затягнути у політичні розбірки в Україні 1282
13:46 Футбол Реал продовжив контракт із голкіпером Ареола 1279
13:32 Футбол Тренер Шахтаря не поспішає переходити у Спортінг 1644

Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні

Сьогодні 16:55 605 0
УПЛ може стартувати у серпні
Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні
#УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Новий футбольний сезон може стартувати в Україні в середині або наприкінці серпня 2020 року.

Про це повідомляє Sport Arena.

Точна дата старту, а саме дати Суперкубка України і 1-го туру української Прем'єр-ліги, ще не визначені.

Сезон 2019/20 планується завершити матчами 32 туру Favbet Ліги, запланованими на 19 липня, а також іграми плей-офф за Лігу Європи (25 і 29 липня).

Таким чином, багато клубів отримають місяць і більше на відпочинок і підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.

Коментарі ()