Стали відомі можливі дати початку сезону 2020/21 в Україні

УПЛ може стартувати у серпні

Новий футбольний сезон може стартувати в Україні в середині або наприкінці серпня 2020 року.

Про це повідомляє Sport Arena.

Точна дата старту, а саме дати Суперкубка України і 1-го туру української Прем'єр-ліги, ще не визначені.

Сезон 2019/20 планується завершити матчами 32 туру Favbet Ліги, запланованими на 19 липня, а також іграми плей-офф за Лігу Європи (25 і 29 липня).

Таким чином, багато клубів отримають місяць і більше на відпочинок і підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

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