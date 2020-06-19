Дитятьєв: Помічав, що поляки більше не люблять росіян

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв вказав на ставлення у Польщі до українців та росіян.

Про це розповів сам футболіст.

"Знаєте, з негативом я тут стикався не частіше, ніж в Україні стикався з людьми, яким не подобалося те, що розмовляють російською або українською. За три роки – це поодинокі випадки, що була якась неприязнь до українців в Польщі.

Найчастіше тут я помічав, що поляки більше не люблять росіян. Якщо вони чують російську мову, вони більше напружуються, ніж коли чують, що хтось розмовляє українською. Це я помітив", – відзначив Дитятьєв.